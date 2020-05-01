Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/170cb038-8bb8-11ea-859e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса могут быть более востребованы новые профессии и формы занятости. Об этом заявил замглавы Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Новые профессии будут гораздо быстрее приходить на смену старым — потому что мы понимаем, что пандемия и другие такие обстоятельства развиваются волнами, и ограничения на рынок труда, безусловно, влияют, — заявил Медведев во время совещания.

По его словам, из-за смены формата профессий многие люди потеряют работу. Он подчеркнул, что технический прогресс и развитие Интернета стирают грань между трудовой и частной жизнью. Медведев считает, что для многих людей это обернётся стрессом.

NEWS.ru писал, что в Минтруде допускают, что по окончании пандемии коронавируса число безработных россиян может увеличится до 6 миллионов человек. В ведомстве напомнили, что власти предложили два пакета антикризисных мер, в ближайшее время появится третий.

Ранее стало известно, что губернаторы Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей просят профинансировать на федеральном уровне организацию общественных работ для лишившихся доходов людей.