Минтруд допускает рост числа безработных в РФ по окончании пандемии

https://static.news.ru/photo/f3ef1cf0-898a-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число безработных россиян может увеличиться до 5-6 миллионов человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что в ведомстве чётко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке, и понимают, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно высокому уровню безработицы.

Когда мы говорим о (росте до. — NEWS.ru) 5-6 млн человек… — это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя, — цитирует Котякова ТАСС.

Он добавил, что уже предложено два пакета антикризисных мер, в ближайшее время будет назван третий. Эти меры позволят сохранить занятость.

Котяков напомнил, что сейчас, согласно подсчёту по методике Международной организации труда, в РФ — 3,7 млн безработных. В апреле за пособиями в России обратились 950 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Согласно данным Росстата, в марте показатель составлял 4,7%. По мнению чиновника, он может увеличиться до 7-8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов граждан страны.