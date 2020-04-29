В РФ хотят организовать общественные работы для потерявших заработок

https://static.news.ru/photo/a3a8d9f0-89ff-11ea-9179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональные власти видят необходимость в финансировании и организации общественных работ на федеральном уровне для тех, кто лишился доходов из-за пандемии коронавируса. С таким предложением в Совфед обратились губернаторы Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей.

Принять инициативу на федеральном уровне первыми попросили в Министерстве промышленности и экономики Оренбургской области. Там предлагают включить в программу дополнительной поддержки «организацию временной занятости работников, общественные работы и опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения». В Республике Бурятия также солидарны с предложением и выступают за организацию общественных работ в качестве государственной меры поддержки, пишет «Парламентская газета».

А вот Брянская область и вовсе попросила выделить средства из бюджета для работодателей, которые организуют такие работы для сотрудников под риском увольнения.

Комитет Совфеда по экономической политике собрал все инициативы регионов об общественных работах и направил их в рабочую группу по совершенствованию законодательства для развития экономики и социальной сферы в условиях, сложившихся из-за пандемии COVID-19.

Глава комитета Андрей Кутепов отметил, что мера прежде всего затронет сотрудников, которые могут в ближайшее время подпасть под сокращения или уже находятся под риском увольнения из-за введения режима неполного рабочего дня, временной приостановки работ, предоставления отпуска без сохранения заработной платы или планируемого высвобождения.

Когда наступят тяжёлые времена, они смогут выполнять определённые виды работ, получая за это заработную плату. С точки сохранения доходов граждан, в целях недопущения роста напряжённости на рынке труда, организации труда, а значит, сохранения рабочих мест данная мера будет эффективной, — пояснил сенатор.

Кутепов согласен с тем, что в этот период люди таким образом смогут выполнять определённые виды работ и не останутся без зарплаты.

Из-за пандемии коронавируса оплачиваемый социально полезный труд организован уже, например, в Приморье. Там всех рискующих потерять работу привлекают к занятости на уборке территорий, полевых и других видах работ.

Однако такие решения предпринимаются на региональных уровнях и не распространены в масштабах страны.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в ведомстве уже подготовили проект постановления. В нём должна быть предусмотрена временная занятость и организация общественных работ для сотрудников, находящихся под риском увольнения.

При этом таких людей в стране сейчас немало, ведь многие организации приостановили работу, потеряли доходы и не могут выплачивать своим сотрудникам зарплату. Кроме того, как ранее отметил глава Счётной палаты Антон Силуанов, безработица в РФ может достичь 7–8% от экономически активного населения, а в худшем случае — 10%, что составит от 6 до 9 млн человек.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался по поводу даты отмены ограничений в связи с пандемией.