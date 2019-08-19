https://static.news.ru/photo/6c07fff4-c267-11e9-b64b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» принесла России репутационные издержки.

Необходимо сделать всё, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки, — сказал он главе «Транснефти» Николаю Токареву.

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

Как ранее писал News.ru, Николай Токарев заявил, что компания вместе с зарубежными партнёрами составила дорожную карту по минимизации ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба».