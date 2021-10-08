Медики в семи регионах будут получать зарплату по-новому

Тестирование новой системы оплаты труда медработников пройдёт в семи регионах России. Она будет осуществляться согласно реформе, разработанной Минтрудом и Минздравом, по переходу на отраслевую систему оплаты труда, сообщает «Коммерсант».
По этой реформе зарплата медработников будет
Замысел реформы состоит в том, чтобы сбалансировать нагрузку на работников здравоохранения. Размер оклада будет формироваться из расчётной величины, равной МРОТ, коэффициента дифференциации в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.
В ближайшее время проект будет представлен на обсуждение.
Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила, что в России всё ещё не хватает врачей и медицинских кадров, особенно качественных. Об этом она сообщила на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н. И. Пирогова.