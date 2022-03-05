MasterCard сообщила о приостановке операций в России

Американская финансовая корпорация MasterCard сообщила о приостановке операций на территории России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями.

Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard, — указывается в заявлении.

Также на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

Ранее компания Mastercard сообщила о блокировке доступа ряда финансовых институтов к платёжной системе в результате распоряжения о санкциях против РФ.

В свою очередь, о начале работы над прекращением транзакций на территории РФ заявила компания Visa. Выпущенные компанией на территории РФ карты перестанут работать за границей, а выпущенные за границей нельзя будет использовать на территории РФ. Компания намерена завершить работу в течение нескольких дней.

На территории РФ картами можно будет пользоваться без ограничений, так как все транзакции внутри страны обрабатывает Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор системы «Мир».

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.