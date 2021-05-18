Маркетолог оценил последствия слияния «Дикси» и «Магнита»

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Решение объединить магазины «Магнит» и «Дикси» под одним брендом является обыденным событием. Такие сделки происходят в мире постоянно и везде. Об этом рассказал в беседе с телеканалом «360» маркетолог Николай Григорьев.

По его мнению, за счёт слияния один из игроков увеличивает свою долю рынка, а вместе они смогут лучше противостоять новым участникам, например «Светофору», который сейчас очень быстро растет в регионах.

Происходит концентрация рынка, капиталов. Вот эти крупные игроки будут друг с другом рубиться, а тем, кто какой-то критической доли рынка не имеет, им будет очень тяжело. Они будут уничтожаться. Поэтому это нормальный ход в конкурентной борьбе, — отметил Григорьев.

Сейчас сделку между «Магнитом» и «Дикси» необходимо согласовать в ФАС. Однако, по мнению маркетолога, если бы для такого слияния были препятствия со стороны антимонопольной службы, то о планах объединения никто бы не заявлял.

Григорьев предположил, что после слияния возможно со временем будет ребрендинг, а затем начнётся оптимизация, но на это могут уйти годы. В дальнейшем какие-то магазины могут исчезнуть, а где-то появятся новые, также резко усилится конкуренция с другими магазинами, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей.