Мантуров пока не видит причин закрывать общепит и непродуктовые магазины

https://static.news.ru/photo/5be04cac-0e98-11eb-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет зафиксировано резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства ответил на вопрос, могут ли продолжать работать кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров в текущей эпидемиологической ситуации в России, передаёт ТАСС.

Пока да, — сказал Мантуров.

Однако он отметил, что однозначно ответить на такой вопрос сложно, так как в разных регионах страны наблюдается разная обстановка по коронавирусу и исходя из неё руководство регионов принимает решения.

Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний, — отметил министр.

Также Мантуров рассказал, что власти совместно с промышленностью РФ отрабатывают алгоритмы перевода на удалённую работу части сотрудников, если это не оказывает влияния на деятельность компаний.

По информации Ассоциации компаний розничной торговли, потери непродовольственного ретейла РФ за время пандемии в 2020 году могут составить 6,08 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Подмосковья будут стараться избежать введения в регионе электронных пропусков на передвижение в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.