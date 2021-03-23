Магазины заявили о перебоях с поставками сахара и масла

https://static.news.ru/photo/f5b959ee-8c43-11eb-9bba-96000091f725_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Магазины начинают сталкиваться с перебоями в поставках сахара и масла по фиксированным ценам. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы.

Ретейлеры сталкиваются с проблемами по закупкам сахарного песка и масла растительного и не могут купить товар по фиксированным ценам. Проблемы начались ещё в середине февраля, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

О фиксировании цен на сахар и масло торговые сети, производители и правительство договорились ещё 16 декабря. Но время от времени возникают ситуации, когда производители продают сахар дороже установленной цены. Или вовсе отказываются продавать товары в требуемых объёмах.

О перебоях с поставками сахара также сообщила коммерческий директор направления Fresh Food ретейлера «Командор» Светлана Колтуновская. По её словам, в последнее время дешёвый сахар в магазинах стали скупать мелкие оптовики, чтобы затем перепродать его по более высокой цене.

Также представитель торговой сети «Верный» рассказал, что в ходе торгов на официальных площадках некоторые поставщики отказались от участия из-за нехватки продукции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 апреля перестанет действовать соглашение с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок.