https://static.news.ru/photo/aab45b5c-4f21-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Минск может ввести санкции против России в случае, если Москва сорвёт сроки начала эксплуатации Белорусской АЭС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально, — цитирует его РБК.

Лукашенко подчеркнул, что в ходе переговоров с Путиным в Сочи он предложил российскому лидеру найти компромиссное решение, чтобы не прибегать к санкциям. В частности, вариантом решения проблемы, по словам Лукашенко, может быть снижение процентной ставки кредита на строительство.

Ранее Александр Лукашенко выразил возмущение тем, что стране не оказывается поддержка, хотя она «больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС». Политик заявил, что являющаяся правопреемницей Советского Союза Россия не должна уходить от обещаний правительства СССР, писал NEWS.ru.