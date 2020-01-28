https://static.news.ru/photo/05f8adf8-41d8-11ea-9840-fa163e074e61_660.jpg Фото: UKSupremeCourt/twitter.com

Летом 2020 года Верховный суд Великобритании вынесет решение по делу о суверенном долге Украины перед РФ. Юридический спор длится пять лет. За это время, учитывая проценты и пени, сумма увеличилась с $3 млрд до $4,5 млрд.

История началась в декабре 2013 года, когда главы РФ и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва даст Киеву кредит через размещение украинских ценных бумаг (евробондов). Средства выделили из средств Фонда национального благосостояния, пишет «Профиль».

Киев обслуживал обязательства после событий в феврале 2014-го. Но в декабре 2015-го правительство отказалось работать в этом направлении. Спор рассматривается в Великобритании, так как договорные отношения РФ и Украины по облигациям регулирует английское право.

Первоначально решение вынесли в пользу Кремля, но через несколько месяцев инстанция частично удовлетворила апелляцию Киева, отправив материалы дела на новое рассмотрение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $794 млн — до $11,491 млрд. Из них $8,512 млрд приходится на краткосрочные бумаги, а $2,979 млрд — на долгосрочные. Увеличение вложений идёт четвёртый месяц подряд, хотя в 2018 году они, как правило, сокращались.