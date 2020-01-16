https://static.news.ru/photo/f1bdf14a-38f4-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $794 млн — до $11,491 млрд. Из них $8,512 млрд приходится на краткосрочные бумаги, а $2,979 млрд — на долгосрочные.

Увеличение вложений идёт четвёртый месяц подряд, хотя в 2018 году они, как правило, сокращались. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Россия не является крупнейшим держателем долга США, по этому показателю лидирует Япония. За месяц её вложения уменьшились на $7,2 млрд и сейчас составляют $1,161 трлн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономисты считают самыми серьёзными угрозами в списке «адских санкций» США запрет на инвестиции в госдолг РФ. Если законопроект будет одобрен, правительство может решить продолжить копить резервы и отказаться от вложений средств, собранных в ФНБ, в проекты. Однако у России тоже есть достойный ответ на пакет ограничений: Москва может начать распродажу американских государственных бумаг.