https://static.news.ru/photo/b0283ac6-a0f2-11eb-bb59-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Льготную ипотеку для семей с детьми расширят на строительство жилых домов. По предварительным данным, ей смогут воспользоваться 20 тысяч российских семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общая сумма субсидий составит около 79 млрд рублей. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительные работы здания по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть участок земли.

Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие — строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда, — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Максимальные суммы кредитов зависят от субъекта. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составят 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Разницу между льготными и рыночными ипотечными ставками банкам возместит государство. Площадь построенного жилья на выданные ссуды может составить 2,8 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что неминуемое увеличение стоимости жилья в России повлечёт за собой и повышение налогов на недвижимость. Переоценку кадастровой стоимости производят после увеличения реальной рыночной цены на жильё, объяснил общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.