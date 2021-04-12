Льготное кредитование: плюсы, минусы, подводные камни

Программа льготного кредитования по плану должна была облегчить финансовую нагрузку россиян: жильё становится доступнее, малый и средний бизнес остаются на плаву, автомобили могут позволить себе всё больше граждан. На деле же субсидирование некоторых сегментов рынка лишь усугубило ситуацию. Кто в действительности выигрывает от государственной поддержки и в чём проблема её реализации — в материале портала.

Субсидии со стороны государства обеспечили искусственное повышение спроса на рынке — люди стали охотнее брать кредиты по сниженным ставкам даже на фоне сокращения реальных доходов на душу населения. Так, если бы не господдержка, рост ипотеки в 2020 году был бы на уровне 11% вместо 24%, автокредитов — 4% против 8%. Портфель займов малому и среднему бизнесу без льгот должен был сократиться на 7%, вместо этого он вырос на 23%. Реальные доходы за аналогичный период при этом упали на 3,5%.

Как отметил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, повышенный уровень потребления из-за популярности льготного кредитования может обернуться серьёзными финансовыми трудностями для россиян — из-за кажущейся доступности товаров люди менее осознанно совершают новые покупки.

Когда ставка высокая, вы десять раз подумаете, надо вам это или нет, а ставка низкая — какие проблемы? А потом выясняется, что человек потерял работу, у него снизилась заработная плата или ещё что-то. В результате он не может обслуживать кредиты, взятые даже по низкой процентной ставке, они становятся для него неподъёмным грузом Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Кроме того, по мнению эксперта, попытка регулирования спроса через льготное кредитование не сработала в реалиях российской экономики и лишь привела к общему повышению цен в некоторых сегментах. Влияние государственной поддержки отчётливо прослеживается на примере рынка недвижимости — снижение ставки по ипотекам спровоцировало рост стоимости квадратного метра.

Если бы у нас искусственное поддержание спроса вело к росту производства, было бы всё хорошо. Но учитывая, что у нас рынок монополизированный, на котором практически отсутствует конкуренция, искусственное поддержание спроса ведёт как правило к росту цены. И заёмщик от этого не выигрывает, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В подобной ситуации государство за счёт собранных налогов кормит компании-монополисты. Поэтому, как считает Солодков, прежде чем предоставлять субсидии, необходимо развить конкурентную среду. Экономист также добавил, что потребность в льготном кредитовании вовсе бы исчезла при «нормальном» экономическом росте и низком уровне инфляции. В текущих же условиях, по его словам, следовало бы минимизировать государственное влияние на рынок.

Когда государство вмешивается в экономический процесс, у него цель такая-то, а на самом деле, может получиться совершенно по-другому. Что в большинстве случаев и происходит. В любом учебнике по макроэкономике написано — чем меньше государство вмешивается, тем лучше. А у нас оно сидит везде, где можно и где нельзя, — подчеркнул директор Банковского института НИУ ВШЭ.

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов уверен, государственная поддержка должна иметь целевое назначение. Равномерное же распределение субсидий целесообразно лишь при необходимости поддержать кредитный рынок на фоне общего падения доходов.

Льготное кредитование имеет смысл в том случае, когда оно не является всеобщим, а направлено на решение каких-то задач. Например, поддержать возможности получения жилья для низкооплачиваемых слоёв населения. В этом смысле, применение льготного кредитования — нормальный инструмент социальной политики. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

На первый взгляд льготное кредитование может показаться абсолютным благом, шансом устроить жизнь многим гражданам по их потребностям. Но не каждая государственная инициатива на этапе реализации оказывается близка к её первоначальной идее — своеобразие отечественного рынка внесло свои коррективы. Доступность товара за счёт субсидий зачастую иллюзорно и скрывает за собой множество подводных камней. Поэтому особенно важно следовать правилам осознанного потребления и, если влезать в долги, то только исходя из своих реальных финансовых возможностей.