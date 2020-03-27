Курс американской валюты на открытии торгов вырос на 0,4% и достиг отметки в 77,8 рубля.
Согласно данным МосБиржи, к 10:12 доллар замедлил свой рост и находился на уровне 77,71 рубля.
Утром курс евро прибавлял 0,7%, достигая 85,97 рубля. Позднее он продолжил рост на 0,5% и составлял 85,82 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась ниже $26 за баррель. К 10:30 ей удалось немного отыграть падение — до $26,13 за баррель. Стоимость нефти WTI увеличивалась на 0,8% — до $22,78 за баррель.
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