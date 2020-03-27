https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась ниже $26 за баррель.

К 10:30 ей удалось немного отыграть падение — до $26,13 за баррель. Стоимость нефти WTI увеличивалась на 0,8% — до $22,78 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 марта на торгах фиксировался умеренный рост стоимости эталонных марок нефти после снижения накануне, произошедшего из-за решения Минэнерго США отказаться от закупок для стратегического резерва. При этом аналитик FXTM Люкман Отунуга предположил, что нефть WTI может подешеветь до $15 к концу июня при ухудшении экономических условий и ценовой войны РФ и Саудовской Аравии.