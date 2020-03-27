https://static.news.ru/photo/a31661fe-6ff3-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость эталонных марок нефти умеренно растёт после снижения накануне, произошедшего из-за решения Минэнерго США отказаться от закупок для стратегического резерва.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,80% — до $26,55 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась на 1,95% и достигла отметки в $23,04 за баррель.

Аналитик FXTM Люкман Отунуга отметил, что с начала года стоимость нефти упала на 20% из-за вспышки коронавируса и «агрессивной ценовой войны» между Саудовской Аравией и Россией. По его мнению, WTI может подешеветь до $15 к концу июня при ухудшении экономических условий и действий РФ и Саудовской Аравии, передаёт MarketWatch.

Как писал NEWS.ru, ранее в Институте международных финансов сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вызовет падение мировой экономики в 2020 году на 1,5%. По данным аналитиков, экономики и Соединённых Штатов Америки, и еврозоны уже вступили в стадию рецессии. По прогнозам, по итогам 2020 года финансовый сектор США потеряет 2,8%, еврозоны — 4,7%.