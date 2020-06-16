Курсы доллара и евро снизились

https://static.news.ru/photo/ed46714a-b06e-11ea-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов снизился на 0,3% — до 69,44 рубля.

Согласно данным Московской Биржи, евро также потерял 0,06%, достигнув отметки в 78,38 рубля.

Индекс МосБиржи на российском рынке акций вырос на 0,8% — до 2768,92 пункта, а индекс РТС прибавил 1,1% — до 1255,94 пункта.

Стоимость нефти эталонных марок, в свою очередь, снижается 17 июня после уверенного увеличения накануне. В настоящее время трейдеры уделяют особое внимание новостям о росте заболеваемости коронавирусом в Пекине, а также ожидают публикации сведений Министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что на этой неделе рубль будет пытаться отбить потери последних торгов на фоне активных покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) и дорожающей нефти. Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых.