Курс доллара взлетел Курс доллара превысил 90 рублей, евро торгуется на уровне 98,9 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже вырос до 98,9 рубля, доллар торгуется на отметке 90,8 рубля, свидетельствуют данные площадки. Накануне курсы доллара и евро побили максимум весны 2022 года.

По состоянию на 13:07, доллар торгуется на уровне 90,64 рубля, прибавив 1,4 рубля. Курс евро составляет 98,81 рубля, прибавив 1,5 рубля. Юань к рублю торгуется на уровне 12,48.

4 июля курс евро на МосБирже поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара также стремился к отметке 90 рублей, максимуму за 15 месяцев.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек подорожание рубля от увеличения доли нацвалют в расчетах между странами ШОС, к которому призвал председатель КНР Си Цзиньпин. Разуваев отметил, что это еще одна попытка России и Китая «уйти» от доллара, что способствует укреплению рубля. Кроме того, национальная валюта РФ может улучшить позиции по отношению к доллару и евро в случае повышения ключевой ставки ЦБ. По мнению экономиста, в пользу рубля может сыграть и сокращение госрасходов бюджета на 10%, предложенное Минфином, о чем сообщали со ссылкой на источники СМИ.