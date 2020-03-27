https://static.news.ru/photo/96b27c46-703d-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс европейской валюты на Московской Бирже вырос на 2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 87,1 рубля.

Утром курс евро прибавлял 0,7%, достигая 85,97 рубля. Позднее он продолжил рост на 0,5% и составлял 85,82 рубля.

По данным торговой площадки, курс доллара поднялся на 2,2%, до 79,17 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась ниже $26 за баррель. К 10:30 ей удалось немного отыграть падение — до $26,13 за баррель. Стоимость нефти WTI увеличивалась на 0,8% — до $22,78 за баррель.