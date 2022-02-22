Курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи.
Курс евро расчётами «завтра» на 22:47 мск рос на 2,25 рубля, до 91,7 рубля, курс доллара — на 2,37 рубля, до 81,17 рубля. Ранее курс евро поднимался до 92 рублей, он обновил максимум с 22 апреля 2021 года.
Ранее рубль и акции российских компаний резко выросли после выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что США вводят санкции против суверенного долга России, а также двух крупнейших российских институтов — ВЭБ и ПСБ. В «санкционном» списке не оказалось «Сбера» и ВТБ, и их акции сразу