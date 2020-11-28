Курс евро на открытии торгов превысил 91 рубль

https://static.news.ru/photo/a7a170b4-32db-11eb-bc26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Курс евро на открытии торгов Московской Биржи увеличился на 0,63% и достиг отметки в 91,31 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс доллара прибавил 0,59% и составил 76,3 рубля.

К 10:10 мск курс американской валюты достигал 76,26 руб. (+0,54%), евро — 91,2325 руб. (+0,55%).

Индекс МосБиржи на открытии торгов снижался на 0,38%, до 3130,88 пункта, индекс РТС — на 0,18%, до 1300,14 пункта.

Как писал NEWS.ru, российские эксперты считают, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $47 за баррель и достигла максимального значения с начала марта этого года. Таким образом, котировки отыграли большую часть падения, вызванного обвалом спроса на сырьё на фоне пандемии COVID-19. Нынешний рост цен связан с надеждой на скорую победу над коронавирусом, которую даёт появление новых вакцин, поясняют эксперты.