https://static.news.ru/photo/ba132692-4269-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты прибавил две копейки и достиг отметки в 62,31 рубля.

По данным Московской биржи, курс евро увеличился на ту же сумму и составил 68,64 рубля.

Индекс МосБиржи вырос на 0,38% — до 3124,84 пункта. Индекс РТС прибавил 0,52%, достигнув, отметки в 1580,43 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что основными положительными факторами, оказавшими поддержку рублю в январе, являются высокий спрос на государственный долг и позитив на мировых рынках. Политика низких процентных ставок ФРС и ЕЦБ спровоцировала приток валюты в инструменты развивающихся стран, которые позволяют получить положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность.