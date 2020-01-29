Курс американской валюты прибавил две копейки и достиг отметки в 62,31 рубля.
По данным Московской биржи, курс евро увеличился на ту же сумму и составил 68,64 рубля.
Индекс МосБиржи вырос на 0,38% — до 3124,84 пункта. Индекс РТС прибавил 0,52%, достигнув, отметки в 1580,43 пункта.
Ранее NEWS.ru писал, что основными положительными факторами, оказавшими поддержку рублю в январе, являются высокий спрос на государственный долг и позитив на мировых рынках. Политика низких процентных ставок ФРС и ЕЦБ спровоцировала приток валюты в инструменты развивающихся стран, которые позволяют получить положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность.
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