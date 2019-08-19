https://static.news.ru/photo/b7895130-c31b-11e9-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На открытии торгов на Московской Бирже курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 66,93 рубля.

Евро подрос на две копейки и достиг отметки 74,11 рубля.

Индекс МосБиржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,15% и составил 2652,18 пункта. Индекс РТС снизился на 0,02% и достиг отметки 1247,34 пункта.

Сейчас банки массово снижают ставки рублёвых и валютных вкладов, писал News.ru. Не менее 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения в августе 2019 года снизили доходность рублёвых депозитов. При этом на уменьшение ставки по долларовым вкладам пошли почти треть кредитных организаций.