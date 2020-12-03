Курс доллара впервые с сентября снизился до 75 рублей

https://static.news.ru/photo/e3fd3652-3564-11eb-b768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на Московской бирже впервые с 18 сентября упал до 75 рублей.

По данным Мосбиржи, курс доллара расчётами «завтра» на 14.50 мск четверга снизился на 7 копеек — до 75 рублей. Курс евро повысился на 9 копеек, до 90,96 рубля.

Самой высокой стоимости доллар достиг 3 ноября, тогда его цена составила 80,3 рубля. После этого российский рубль начал постепенно укрепляться.

Доллар падает на фоне роста цен на нефть. Так, февральский фьючерс на нефть марки Brent упал на 0,56% - до 47,98 доллара за баррель.

Как писал NEWS.ru, российские эксперты считают, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.

Ранее западные аналитики прогнозировали, что доллар в следующем году может потерять 20% своей стоимости на мировом рынке. Это произойдёт в случае активного распространения вакцин от коронавируса и оживления мировой торговли и экономики.