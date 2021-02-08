Курс доллара упал на 85 копеек

https://static.news.ru/photo/3a4a77aa-6a02-11eb-b377-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 9 февраля, составил 74,2602 рубля.

Это на 85,05 копейки меньше предыдущего показателя, рассчитанного регулятором. Курс единой европейской валюты опустился до 89,4019 рубля, что на 48,31 копейки ниже показателя предыдущего дня.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал условия, при которых курс доллара вернётся к отметке в 73 рубля. По его словам, при соблюдении рекомендаций ситуация на валютном рынке может измениться к лучшему уже к концу февраля.

Специалист заметил, что для положительной динамики роста рубля нужно, чтобы котировки на нефть оставались на уровне $58–59. Помимо этого, не должны вводиться новые секторальные санкции против российской экономики. На текущий день есть «хорошие признаки», что в случае введения Западом новых ограничений они будут нацелены на конкретных людей и не навредят бизнесу и предприятиям, отметил эксперт.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган предположил, что в 2021 году большинство валют будут подвержены ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок, передавал NEWS.ru.