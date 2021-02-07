Эксперт рассказал о возможности снизить курс доллара до 73 рублей

https://static.news.ru/photo/237c961c-693e-11eb-bb04-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал условия, при которых курс доллара вернётся к отметке в 73 рубля. По его словам, при соблюдении рекомендаций, ситуация на валютном рынке может измениться к лучшему уже к концу февраля.

Специалист заметил, что для положительной динамики роста рубля нужно, чтобы котировки на нефть оставались на уровне $58–59. Помимо этого, не должны вводиться новые секторальные санкции против российский экономики.

Бабин уточнил, что на стоимость рубля также влияет геополитическая обстановка. На текущий день есть «хорошие признаки», что в случае введения Западом новых ограничений, они будут нацелены на конкретных людей и не навредят бизнесу и предприятиям.

Специалист также добавил, что на курс вряд ли повлияет сокращение объёмов покупки валюты в рамках бюджетного правила, так как эти операции незначительны по сравнению с общим объёмом торгов. Гораздо большее значение будет иметь сама ситуация на нефтяном рынке.

В январе стоимость барреля чёрного золота марки Brent превысила четыре тысячи рублей, а переоценённость рубля к нефти исчезла. Эксперт полагает, что сейчас цена экономически обоснованна и более комфортна для закупки нефти госбюджетами, а также для закупки с целью экспорта.

Теперь он (рубль. — NEWS.ru) будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив, — передаёт слова Бабина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году большинство валют будут подвержены ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.