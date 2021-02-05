Экономист назвал худшие для покупки валюты в 2021 году

В 2021 году большинство валют будут подвержены ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
По словам эксперта, которые
Также Коган отметил, что в категории резервных валют преобладает мнение об ослаблении доллара в ближайшие месяцы.
При этом экономист подчеркнул, что от пандемии коронавируса сильнее пострадали экономика еврозоны, чем США, и именно евро — основной кандидат на ослабление. Впрочем, сложности могут возникнуть и у британского фунта — на какое-то время он может просесть.
Что касается возможного укрепления, то на него имеют неплохие шансы российский рубль и китайский юань. По мнению Михаила Когана, укрепление рубля произойдёт в том случае, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит расти в цене.
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в ближайшее время до 25 тысяч рублей, а позднее и до 60 тысяч.