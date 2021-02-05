Экономист назвал худшие для покупки валюты в 2021 году

https://static.news.ru/photo/dcebda3c-f935-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году большинство валют будут подвержены ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам эксперта, которые приводит агентство ПРАЙМ, риску будут подвергнуты даже традиционно стабильные японская йена и швейцарский франк.

Также Коган отметил, что в категории резервных валют преобладает мнение об ослаблении доллара в ближайшие месяцы.

При этом экономист подчеркнул, что от пандемии коронавируса сильнее пострадали экономика еврозоны, чем США, и именно евро — основной кандидат на ослабление. Впрочем, сложности могут возникнуть и у британского фунта — на какое-то время он может просесть.

Что касается возможного укрепления, то на него имеют неплохие шансы российский рубль и китайский юань. По мнению Михаила Когана, укрепление рубля произойдёт в том случае, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит расти в цене.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в ближайшее время до 25 тысяч рублей, а позднее и до 60 тысяч.