В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

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В Госдуме предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в ближайшее время до 25 тысяч рублей, а позднее и до 60 тысяч. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Политик считает, что падение доходов населения происходит из-за «неадекватно низкого уровня МРОТ». По его словам, работодатели предпочитают не платить зарплату выше необходимой величины. Также ситуацию нисколько не меняет тот факт, что работодателей обязали ежегодно индексировать размер ежемесячного денежного довольствия.

Во-первых, реальная инфляция всегда значительно выше номинальной, во-вторых, большинство работодателей проигнорируют индексацию. Единственная юридически жёсткая черта отсечения — это МРОТ, — сказал Миронов.

В связи с таким положением дел он и предлагает повышать МРОТ уже сейчас до 25 тысяч рублей. К слову, на текущий день его размер составляет 11 653 рубля. Парламентарий отметил, что если в текущий момент не принять соответствующие меры, то «социальная катастрофа рискует превратиться в политическую», передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что объединение лево-патриотических сил намерено вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР). Как заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, нужно вернуться к солидарной пенсионной системе. Кроме того, он считает, что пенсии должны выплачиваться из бюджета страны.