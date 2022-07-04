Курс доллара связали с противостоянием Минфина и ЦБ РФ Финансист Разуваев: курс доллара зависит от победителя в противостоянии Минфина и ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара зависит от того, кто победит в «хорошем» противостоянии Минфина РФ и Центробанка России, заявил NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По мнению эксперта, Минфину и экспортерам выгодна девальвация национальной валюты на уровне 70–80 рублей за единицу американской валюты.

В хорошем смысле, естественно, [противостояние ЦБ и Минфина]. Не берусь сказать, кто победит. Минфину и экспортёрам необходима девальвация и курс 70–80 рублей за доллар. А ЦБ — крепкая валюта, снижения инфляции, ключевой ставки, вообще они не сторонники вмешиваться в рыночную стихию. Я сторонник сильного рубля. Вполне возможно, что Минфин продавит, мне кажется, что у ЦБ больше шансов. Так или иначе, это вопрос к регуляторам. И чья точка зрения победит — такой курс и будет. Если победит ЦБ — курс будет 50–55, Минфин — 70–80, — отметил Разуваев.

Он добавил, что линия ЦБ РФ означает более низкую инфляцию, «укрепление рубля на 10% срезает годовую инфляцию на 0,5–1%, что очень хорошо для рынков капитала и снижения ключевой ставки».

Сейчас [ключевая ставка] 9,5%, как до начала СВО (специальной военной операции, — NEWS.ru), при сильном рубле к концу года может быть 7—8%. Понятно, что это ещё и импорт, загранпоездки [при сильном рубле]. И чисто политический момент — санкции есть, а рубль крепкий, доллар по 50, всё круто, люди это видят. Понятно, что Минфину и экспортёрам нужен более слабый рубль. Мне кажется, что ЦБ РФ имеет больше шансов, — подытожил Разуваев.

4 июля рубль в начале валютных торгов на Московской Бирже ослабел по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. По данным биржи на 10:30 мск, курс доллара рос до 54,99 рубля, курс евро — до 57,115 рубля. Курс доллара в начале торгов на МосБирже рос до 56,5 рубля, евро находился на уровне 58,9 рубля. Таким образом, курс доллара превысил 56 рублей впервые с 19 июня, евро находится на уровне выше 58 рублей впервые с 21 июня.

Ранее экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко высчитали курс российской валюты в 2023 году. По их расчётам, он составит 74 рубля за доллар, если у России получится полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС. При таком условии за баррель нефти Brent будут просить $100, а за Urals — $70. Негативным фактором для российской валюты также станет нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения.