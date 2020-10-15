Курс доллара поднялся выше 78 рублей

https://static.news.ru/photo/b7201f7e-0eb7-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 15 октября курс доллара вырос на 0,4% — до 77,95 рубля, курс евро — на 0,22%, до 91,4 рубля. Уже через пять минут после начала торгов американская валюта поднялась выше 78 рублей впервые с 8 октября.

По данным торгов, курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск вырос на 39 копеек — до 78,05 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 91,6 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,42% — до $43,14 за баррель.

Как писал NEWS.ru, cогласно официальным курсам валют, установленным Центробанком на 14 октября, доллар подорожал на 26,16 копейки, евро вырос на 6,95 копейки. На 14 октября курс доллара установлен на отметке 77,2855 рубля, курс евро — на уровне 91,0732 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 17,52 копейки, до 83,49 рубля.