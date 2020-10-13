ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро

https://static.news.ru/photo/2df5803e-0d6a-11eb-a656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком на 14 октября, доллар подорожал на 26,16 копейки, евро вырос на 6,95 копейки.

На 14 октября курс доллара установлен на отметке 77,2855 рубля, курс евро — на уровне 91,0732 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 17,52 копейки, до 83,49 рубля, передаёт «Экономика сегодня».

Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 13 октября курс доллара увеличился по отношению к рублю на 0,14%, до 77,21 рубля, а курс евро опустился на 0,19%, до 90,97 рубля. Через 10 минут после начала торгов доллар поднялся до 77,32 рубля, евро тоже прибавил в цене и торговался уже по 91,09 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,4%, до $41,9 за баррель. Нефть марки WTI прибавила в цене также на 0,4% и торговалась по $39,9 за баррель.