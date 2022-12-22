Курс доллара на МосБирже превысил 71 рубль впервые с апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже впервые с конца апреля превысил 71 рубль, евро поднялся до 76 рублей, следует из биржевых данных. Эксперты объясняют это, в частности, торможением роста профицита торгового баланса на фоне замедления притока валюты от экспорта.

После начала торгов доллар на максимуме вырастал до 71,74 рубля, а потом снизился до 71,13 рубля. Курс евро достиг 76 рублей, после чего снизился до 75,85 рубля. В последний раз доллар торговался на бирже выше 70 рублей 29 апреля, евро превышал 76 рублей 26 апреля.

Курс доллара на МосБирже ранее впервые с конца мая поднялся выше 66 рублей, а евро превысил 70 рублей. Эксперты объясняют происходящее ужесточением финансовой политики США, слабой нефтью, но главное — упавшим спросом на рубли из-за отказа Евросоюза от покупки российской нефти и страхования ее перевозки.

Экономист Константин Ордов посоветовал приобрести валюту на фоне снижения курса рубля, так как его восстановления до показателей 50–60 рублей за доллар не планируется. Как рассказал эксперт, рубль на самом деле не ослабляется, а переходит в наиболее соответствующий диапазон курса. Он отметил, что Центробанк и Минфин заинтересованы в возвращении курса к 70–80 рублям за доллар, однако раньше для этого не хватало инструментов.