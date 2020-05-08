Курс доллара на МосБирже снизился

Курс американской валюты потерял 0,1% и достиг отметки в 74 рубля.
Согласно данным МосБиржи, евро также подешевел на 0,1% — до 80,19 рубля.
Как писал NEWS.ru, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов заявил, что рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне. По его словам, позитивным фактором для российской валюты является заключённое соглашение по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик.
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