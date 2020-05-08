Курс доллара на МосБирже снизился

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Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов заявил, что рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне. По его словам, позитивным фактором для российской валюты является заключённое соглашение по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик.

Дроздов считает, что худшие времена для цены барреля нефти остались в прошлом, сообщает «Российская газета». Эксперт отметил, что стоимость фьючерсного контракта марки Brent в ближайшее время будет находиться в диапазоне...