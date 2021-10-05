Курс биткоина пробил отметку в $50 тыс. впервые с начала сентября

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Сбой в работе Facebook и других социальных сетей стоил российской экономике около 70 млн рублей в час. При этом операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от недоумевающих пользователей. Так оценила ущерб отечественной экономике менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Об этом сообщает ТАСС.

Михайлова указала, что сбой был связан с пробелами в работе ряда сетевых протоколов и косвенно отразился на всей инфраструктуре интернета. При этом трафик сервисов проверки доступности типа Downdetector вырос в...