Курс биткоина пробил отметку в $50 тыс. впервые с начала сентября

Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance впервые с 7 сентября превысила $50 тысяч. За минувшие сутки подорожание составило более 5%, за неделю биткоин вырос на 19,3%. Таковы данные портала CoinGecko.
По состоянию на 13:10 5 октября биткоин
7 сентября цена первой криптовалюты выросла до $52,9 тысячи после признания в Сальвадоре биткоина платёжным средством и сообщения о покупке властями нескольких сотен монет. Однако в этот же день стоимость криптовалюты резко снизилась до $43 тысяч. Оппозиционные политики заявили, что из-за этой сделки по покупке криптовалюты одна из беднейших стран Латинской Америки потеряла $3 млн. Это также привело к негодованию граждан в стране.