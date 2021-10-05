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Курс биткоина пробил отметку в $50 тыс. впервые с начала сентября

13:23, 05 октября 2021
Курс биткоина пробил отметку в $50 тыс. впервые с начала сентября Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance впервые с 7 сентября превысила $50 тысяч. За минувшие сутки подорожание составило более 5%, за неделю биткоин вырос на 19,3%. Таковы данные портала CoinGecko.

По состоянию на 13:10 5 октября биткоин торгуется по $50,2 тысячи, а его капитализация составляет $945 млрд.

7 сентября цена первой криптовалюты выросла до $52,9 тысячи после признания в Сальвадоре биткоина платёжным средством и сообщения о покупке властями нескольких сотен монет. Однако в этот же день стоимость криптовалюты резко снизилась до $43 тысяч. Оппозиционные политики заявили, что из-за этой сделки по покупке криптовалюты одна из беднейших стран Латинской Америки потеряла $3 млн. Это также привело к негодованию граждан в стране.

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