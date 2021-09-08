Протестующие вышли на улицы Сальвадора из-за признания биткоина

В Сальвадоре несогласные с признанием биткоина в качестве официального платёжного средства в стране вышли на акции протеста. Об этом сообщает BBC.

Во вторник, 7 сентября, в стране вступил в силу закон, признающий биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Сальвадор стал первой страной в мире, предоставившей этой цифровой валюте подобный статус. Теперь граждане смогут использовать биткоины для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

Однако принятие закона совпало с падением цены на криптовалюту, которая понизилась с $52 тысяч до $43 тысяч. Оппозиционные политики заявили, что в результате одна из беднейших стран Латинской Америки потеряла $3 млн. Это привело к негодованию граждан.

Отмечается, что число протестующих пока небольшое. Они планируют дойти до здания парламента. Одна из протестующих считает, что биткоин — валюта с высоким уровнем волатильности, которая не принесёт пользы народу Сальвадора.

Ранее сообщалось, что массовые протесты из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией начались в Таиланде. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.