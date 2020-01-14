https://static.news.ru/photo/460eaf6a-36e2-11ea-88ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Обязательство властей России по предоставлению жилья всем детям-сиротам в стране будет исполнено в течение шести лет. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Программа по погашению долгов перед всеми детьми-сиротами была выработана на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева и утверждена. Сейчас Минфин дорабатывает расчёты по финансированию, — сказал Кудрин, отвечая на вопрос NEWS.ru об итогах 25-летней работы структуры.

Он подчеркнул, что документом предусмотрены критерии и порядок распределения ресурсов для предоставления жилья. По его словам, в течение шести лет все дети-сироты в стране получат жильё, и больше долгов перед ними не будет.

Казалось бы, у нас профицит, у нас бюджет, деньги не используются, а на ликвидацию всей очереди требовалось 200 миллиардов рублей. Хотя, вопрос не только в деньгах, потому что в ряде субъектов Российской Федерации просто не строится жильё, нет новых домов, в которых можно было бы его предоставлять, поэтому квартиры нужно покупать на вторичном рынке, — сообщил председатель Счётной палаты.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство просвещения РФ предложило поправки в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые предусматривают выдачу детям-сиротам жилищных сертификатов вместо денег на покупку квартиры. Средства на покупку квартиры будут храниться на сертификате в безналичном виде.

Когда обладатель сертификата решит купить жильё, средства перейдут на счёт продавца. При этом такая схема даст возможность приобрести квартиру каждому ребёнку, который имеет право на неё по закону, но по каким-то причинам не получил жильё вовремя. Ещё одним преимуществом программы станет возможность выбора места проживания.