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Министерство просвещения РФ предложило поправки в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые предусматривают выдачу детям-сиротам жилищные сертификаты, вместо денег на покупку квартиры. Об этом сообщила газета «Известия».

Перед ведомством стоит задача законодательного сохранения жилых помещений за детьми-сиротами. Министерство уже работает над законопроектом о внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — процитировало пресс-службу Минпросвещения России издание.

Средства на покупку квартиры будут храниться на сертификате в безналичном виде. Когда обладатель сертификата решит купить жильё, средства перейдут на счёт продавца. При этом, такая схема даст возможность приобрести квартиру каждому ребёнку, который имеет право на неё по закону, но по каким-то причинам не получил жильё вовремя. Ещё одним преимуществом программы станет возможность выбора места проживания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ планирует обеспечить жильём всех детей-сирот за шесть лет. Предполагается, что программа поможет погасить задолженность по выдаче жилья детям-сиротам.