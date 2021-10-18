Кудрин сообщил о прорыве в финансировании здравоохранения

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что РФ совершила настоящий прорыв в финансировании своей системы здравоохранения. Он увидел данный факт в проекте госбюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что на здравоохранение нужны дополнительные ресурсы (примерно 1 трлн рублей на решение острых проблем), а «за три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 трлн — это рост на 46% в реальном выражении».

То, что я сейчас говорю — это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране, — заявил Кудрин.

Глава Счётной палаты признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне — около 3,8% ВВП, а доля расходов на здравоохранение даже сократится — с 4,1 до 3,7%. Но в реальном выражении и те, и другие вырастут.

Ранее Кудрин высказал точку зрения, что Россия использует старую модель экономики, и она себя изжила. По его словам, для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции. В то же время председатель СП считает, что в России пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики.

Он признал, что темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Глава Счётной палаты считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.