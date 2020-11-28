Кудрин рассказал об уровне безработицы в России

https://static.news.ru/photo/e326f1c8-3172-11eb-ba1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна пандемии может ускорить темпы роста безработицы в России, но в настоящее время она сохраняется на умеренном уровне. Об этом рассказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Мои прогнозы не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица в среднем (в 2020 году) будет около 8% и в крайнем — до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась, — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он добавил, что уровень безработицы гораздо выше, чем он был до начала пандемии, но проблема оказалась не такой серьёзной, как предполагалось. Кудрин напомнил о мерах государственной поддержки малого бизнеса, которые также сыграли свою роль.

При этом глава Счётной палаты подчеркнул, что вторая волна пандемии «в самом разгаре», и не исключено, что государство будет вынуждено принять дополнительные меры поддержки бизнеса для сохранения рабочих мест.

Ранее Кудрин оценил падение экономики РФ по итогам 2020 года в 4,5%. Он отметил, в России за последние пять лет значительно снизился уровень жизни в стране, а пандемия коронавируса только усугубляет ситуацию.

Как писал NEWS.ru, председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала, что во время пандемии коронавируса миллионы россиян оказались в бедственном положении. Однако тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу и воспитывает детей.