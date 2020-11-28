Кудрин рассказал о возможном поглощении государством частных компаний

https://static.news.ru/photo/e1f5c916-317a-11eb-b923-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Счетная палата Российской Федерации/vk.com

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин допустил увеличение доли государства в частных компаниях. Об этом он заявил, выступая на «Общероссийском гражданском форуме — 2020»

К сожалению, да, — цитирует его ТАСС.

Так Кудрин ответил на вопрос, будет ли увеличиваться государственное присутствие в частных компаниях. Более того, по его словам, возможны поглощения частных компаний государственными.

Он добавил, что они «уже идут или вот-вот будут». Однако, по его словам, роль государства в настоящее время будет меньше, чем в 2008–2009 годы.

Ранее Кудрин рассказал, что безработица в стране достигла 7%. Он добавил, что уровень безработицы гораздо выше, чем он был до начала пандемии, но проблема оказалась не такой серьёзной, как предполагалось. Глава Счётной палаты считает, что меры государственной поддержки малого бизнеса сыграли свою роль.

Как писал NEWS.ru, по мнению Кудрина, по итогам 2020 года российский ВВП упадёт на 4,5%.