Кудрин предупредил о проблемах в экономике из-за второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/b58135e6-0718-11eb-a080-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России не удалось избежать второй волны коронавируса, из-за чего снизится активность некоторых отраслей в экономике. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Мы сегодня констатируем начало второй волны. Это означает, что часть отраслей снизят свою активность. Снизят активность отдельные предприятия, особенно сфера услуг, пищевой сектор, проведение культурных мероприятий, — цитирует «Газета.Ru» руководителя ведомства.

По его словам, в официальном прогнозе предполагается снижение ВВП на 3,9%, но эти показатели не учитывают вторую волну COVID-19.

Ранее стало известно, что правительство России распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он добавил, что кабмин продолжает совершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для усиления финансовой устойчивости таких компаний будет скорректирована система гарантийной помощи: введут ранжирование региональных гарантийных компаний, которые могут получать субсидии из бюджета.

Программу дополнительной поддержки бизнеса в апреле из-за пандемии коронавируса поручил разработать президент России Владимир Путин. Она должна позволить компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников.

На 5 октября в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.