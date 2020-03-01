Республика Крым в 2019 году увеличила поставки на Украину вина в четыре раза и почти в три — водки. Об этом говорится в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС), с которым познакомился NEWS.ru.

Предприятия полуострова отгрузили в 2019-м на Украину в общей сложности винной и водочной продукции на сумму $3,2 млн что превышает экспортные показатели предыдущего периода почти в четыре раза. Завоз данных алкогольных напитков (в документах таможни позиция числится как «спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда») выросли в 4 раза — до $2,2 млн, в натуральном объёме — до 1,1 млн кг.

Ранее РБК сообщало о росте экспорта отечественных вин и виноградного сусла. Зарубежные поставки в 2019 году достигли 6,4 млн кг на сумму $8,5 млн, превысив ожидания Минсельхоза. Общее же производство тихих вин по оценкам Росалкогольрегулирования, в прошедшем году составило 328 млн л, а игристых — 132 млн л.

Общий объём винного экспорта из РФ на территорию Украины ФТС оценивает в 2,9 млн кг на сумму $3,2 млн, увеличение за год — 52%. Кроме того, если в 2018 году Украиной было закупило 395,8 тыс. кг крымской водки на сумму $302,4 тыс., то в 2019 году завоз в натуральном объёме вырос до 1,2 млн кг, в стоимостном — около $1 млн.

NEWS.ru

Основным покупателем российского алкоголя традиционно выступала Украина. Впрочем, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз убеждён, что в эту страну сегодня не попадает ни литра такой продукции. По его мнению, товары направляются различными маршрутами в непризнанные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики, которые в документах ФТС числятся как регионы южной соседки России. Он объясняет экспорт в данном направлении тем, что отечественные предприятия, в частности, крымские, выступают фактически единственными поставщиками спиртных напитков для ДНР и ЛНР.

Впрочем, отмечает эксперт, Украина может обойтись без завоза винограда с полуострова. До воссоединения Крыма и РФ, половину сырья для спиртовой промышленности производили предприятия Одесской, Николаевской и других южных областей государства.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее NEWS.ru со ссылкой на данные ФТС, писал о возросшем экспорте цыплят на территорию Украины из России в 2019 году. По словам аналитиков рынка, часть поставок племенной птицеводческой продукции также направляется в ЛНР.

После случившегося на Украине государственного переворота, в марте 2014 года в Крыму прошёл референдум, где большинство жителей полуострова высказалось за вхождение в состав России. Страны Запада ввели санкции против Москвы, которая ввела ответные контрмеры, ограничив, в частности, ввоз на свою территорию продовольствия из Евросоюза и ряда других государств.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной 2014 года в ходе протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате Евромайдана, на востоке страны в ходе референдума были самопровозглашены ДНР и ЛНР. В ответ вооружённые силы Украины начали боевые действия на территории непризнанных республик.