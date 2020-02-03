Экспорт цыплят на Украину из России по итогам 2019 года вырос вдвое. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Основной поставщик — «дочка» американской компании Aviagen, расположенная в Тульской области, выяснил NEWS.ru.

Поставки племенной птицеводческой продукции на Украину за последние четыре года в натуральном объёме увеличились почти в пять раз, до 43,7 тонны, в стоимостном — рост составил 53,2%, до $1,4 млн. Последние два года продажи цыплят в денежном выражении практически не меняются, но в 2019 году поставки в натуральном объёме стали рекордными, превысив почти вдвое показатели 2018 года. По данным ФТС РФ, Украина закупает племенных цыплят, весом не более 185 граммов.

По мнению аналитиков рынка, на экспорт из России поступают цыплята, выращенные специалистами из локализованных в РФ зарубежных компаний.

Рост связан с увеличением экспорта со стороны российского подразделения американской компании из Тульской области, где расположены площадки, племенной репродуктор. Производитель локализует площадки по всему миру, ближе к потребителю, с чем и связано увеличение поставок молодняка с территории РФ. Екатерина Михалева руководитель проектов компании «НЭО Центр» руководитель проектов компании «НЭО Центр»

Собеседник отметила, что объём экспорта племенных родительских линий российской «дочки» американской компании с 2016 года и по конец ноября 2019 года в денежном эквиваленте вырос с 20,5 млн рублей до 207 млн рублей (таможенная стоимость товара). Совокупные продажи таких цыплят из РФ возросли с 39 млн в 2016 году до 309 млн рублей в 2019 году.

По словам президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна, торговля между странами в птицеводческой отрасли в будущем может вырасти.

Отечественное птицеводство за последние 15 лет показало очень высокую динамику роста. Кроме того, произошли качественные изменения: появилось много новых инкубаторских мощностей и т.д. Эта отрасль в стране является очень конкурентоспособной и может поставлять как конечный продукт, так и материал для производителей. Мушег Мамиконян президент Мясного союза России президент Мясного союза России

Эксперт признал, что отечественная генетика пока не даёт результатов, имеющихся в крупнейших транснациональных компаниях. В частности, РФ закупает цыплят в Европе и США.

В Российском птицеводческом союзе рассказали, что отечественная племенная продукция также продаётся в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении и ряде других стран. Увеличение же в украинском направлении там объяснили поставками на территорию непризнанной Луганской народной республики.

Мы реализуем племенную продукцию на Украине. В основном это ЛНР, поставки туда увеличиваются. Галина Бобылева генеральный директор Российского птицеводческого союза генеральный директор Российского птицеводческого союза

В свою очередь в Росптицесоюзе подчеркнули, что стабильность внутреннего рынка по производству яйца и мяса птицы позволили обеспечить продовольственную безопасность страны по этим направлениям.

В последние годы Россия активно поставляет мясо бройлера и субпродукты в страны ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья. В прошлом году отечественные предприятия стали активно осваивать и Китай как одно из перспективных направлений.

Ранее NEWS.ru со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина писал, что общий объём экспорта замороженного мяса и субпродуктов всех видов из РФ в прошлом году превысил 300 тыс. тонн.