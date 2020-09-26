Крупный НПЗ в Турции заменяет российскую нефть

https://static.news.ru/photo/9c723720-0174-11eb-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Нефтеперерабатывающий завод STAR в Турции Фото: socar.com.tr

Нефтеперерабатывающий завод STAR в Турции снизил поставки российской нефти Urals в пользу закупок сырья из Ирака и Норвегии.

Закупки российской нефти для НПЗ в 2020 году упали до 1,2 млн тонн — в несколько раз по сравнению с поставками 2019 года — тогда STAR получил 6,1 млн тонн российского сырья, пишет Reuters.

Согласно данным торгов, в августе и сентябре завод по нефтепереработке, обеспечивающий четверть потребностей Турции, вообще не закупал российскую нефть.

Сейчас НПЗ с перерабатывающими мощностями в 210 тыс. баррелей в сутки отдаёт предпочтение иракской нефти Basra и норвежской Johan Sverdrup.

Отмечается, что причиной отказа от российской нефти стало подорожание Urals, а также сокращение объёмов морского экспорта РФ через западные порты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минэнерго РФ ожидают падения спроса на нефть по итогам года на 10%.