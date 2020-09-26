В Минэнерго предрекли падение спроса нефти на 10% по итогам года

https://static.news.ru/photo/953874c4-00cf-11eb-94b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российском Министерстве энергетики склонны полагать, что спрос на нефть по итогам 2020 года в среднем будет на 10% ниже прошлогоднего уровня. Такой прогноз озвучил глава ведомства Александр Новак на встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20).

Он отметил, что объём инвестиций в отрасль нефтедобычи сократился на 25%.

Спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28–​30% — в основном за счёт сокращения автомобильных и авиаперевозок, — цитирует Новака ТАСС.

Ранее министр заявлял, что в 2020 году размер инвестиций в добычу нефти и газа составит на $170 млрд меньше, чем в годом ранее. При этом в 2023–2025 годах в связи с нынешними недостаточными инвестициями в добычу мировое предложение нефти может снизиться.

России же в будущем удастся нарастить свою долю на международном рынке нефти, считает Новак, писал NEWS.ru. По его словам, при возвращении спроса к докризисным уровням для РФ и других нефтедобывающих стран будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуться к прежним объёмам в условиях низкой конкуренции между производителями.