Новак: Россия сможет нарастить свою долю на мировом рынке нефти

https://static.news.ru/photo/2519f522-f1c1-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России удастся в будущем нарастить свою долю на мировом рынке нефти после восстановления спроса, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, при возвращении спроса к докризисным уровням для России и других нефтедобывающих стран будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и нарастить её в условиях низкой конкуренции между производителями.

Перспективы оперативного наращивания добычи в будущем зависят от уровня поддержки нефтесервиса в настоящем, — написал он в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

Новак отметил, что в 2023–2025 годах может снизиться мировое предложение нефти в связи с недостаточными инвестициями в добычу в 2020 году после пандемии коронавируса и падения стоимости. Он уточнил, что в 2020 году размер инвестиций в добычу нефти и газа составят на $170 млрд меньше, чем в прошлом году.

В 2021 году инвестиции, вероятно, также не восстановятся полностью. Такой затяжной период низких инвестиций, согласно прогнозам Rystad Energy, может привести к выпадению 5 млн баррелей в сутки мировой добычи, — уточнил министр.

Он также напомнил, что Минэнерго предприняло ряд мер, чтобы поддержать нефтесервис, обеспечить устойчивость отрасли и максимально сохранить рабочие места. Так, в список системообразующих организаций вошли уже 12 нефтесервисных организаций и ещё пять находятся в стадии проработки.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путин формируется фонд незаконченных скважин.

Как писал NEWS.ru, ранее Новак заявил, что актуальность газопровода «Северный поток — 2» сохраняется, несмотря на падение спроса на углеводород. Магистраль рассчитана на десятки лет, и её построят вопреки всем сложностям вокруг проекта.