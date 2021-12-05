Кредитные истории россиян дополнят данными о небанковских рассрочках

Объединенное кредитное бюро намерено дополнить кредитные истории россиян данными о рассрочках, которые покупатели получают в магазинах без договора займа. Ранее на проблему неучёта рассрочек как заёмных средств обращал внимание Центробанк, пишет РБК.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее в экосистему Сбербанка, готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, которая будет учитывать не только данные от банков и микрофинансовых организаций, но и сведения, полученные от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки. Они позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент оплачивает часть стоимости товара, а остальная сумма будет списываться с его карты равными частями. Банк России считает практики оформления рассрочки в магазинах недобросовестными, поскольку с клиентами при этом не заключают договоров потребкредита или займа.

Как отмечают в ОКБ, провайдеры, работающие по классической модели кредитования, передают информацию о заёмщиках и выданных рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ), тогда как большинство провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки этого не делают. По оценкам бюро, доля таких транзакций в России составляет лишь 3% от общего объёма, но может достичь суммы около 150 млрд рублей за 2021 год.

Как полагает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, сведения об использовании некредитных рассрочек могут показывать не только дополнительную финансовую нагрузку заёмщика, но и его склонность вовремя гасить долги. По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, включение этих данных в кредитную историю выгодно банкам, которые смогут более точно принимать решение о выдаче или невыдаче кредита или установлении размера кредитного лимита.

Ранее директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова назвала виды кредитов, которые могут считаться выгодными. К ним относятся кредиты, по которым заёмщик переплачивает сверх тела кредита незначительную сумму или не переплачивает вовсе. Такую возможность даёт, например, карта рассрочки, а также кредитные карты, по которым предусмотрен так называемый грейс-период, в течение которого имеется возможность вернуть деньги, не выплачивая проценты. У ряда банков этот период составляет 100–120 дней.