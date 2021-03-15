Эксперт рассказал, какой кредит считается выгодным

https://static.news.ru/photo/0a4de610-59d4-11eb-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выгодным может считаться кредит, по которому заёмщик переплачивает сверх тела кредита незначительную сумму или не переплачивает вовсе. По словам директора по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александры Красновой, такую возможность даёт, например, карта рассрочки, которая позволяет не платить проценты, если долг погашен вовремя.

В интервью агентству ПРАЙМ Краснова рассказала , что могут быть выгодны и кредитные карты, по которым предусмотрен так называемый грейс-период, в течение которого имеется возможность вернуть деньги, не выплачивая проценты. У ряда банков этот период составляет 100–120 дней.

Эксперт отметила, что финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, поскольку они имеют более высокий кешбэк, чем дебетовые, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах.

Таким образом, они получают двойную выгоду, — указала эксперт.

При этом выгода обычного кредита зависит от его процентной ставки и сопутствующих переплат. Так, ипотечные кредиты можно считать выгодными, поскольку они сопоставимы с арендой или даже ниже. А вот кредиты на дорогостоящие покупки, например автомобили, предполагают чаще всего большую переплату.

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