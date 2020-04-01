Сельскохозяйственный сезон 2020 года находится под реальной угрозой срыва. Если из-за коронавирусной пандемии этим летом всё-таки не удастся вырастить урожай, перебои с продуктами питания в нашей стране возникнут уже осенью. Об этом NEWS.ru заявил экономист из Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Стоит напомнить, что ещё неделю назад по поручению правительства регионы докладывали о продуктовых запасах: в разных областях объём разный — где-то их хватит на две недели, где-то на два месяца. Но, заметим, что речь идёт о запасах прошлого года, предупреждает Гелемурзин.

Сейчас кабмину в первую очередь стоит озаботиться проблемой проведения нового сельхозсезона, который под угрозой. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group исполнительный директор Goldman Group

Во-первых, из-за введённого карантина в ряде стран мира в РФ не поступают и не поступят в ближайшее время разные позиции: инкубационное яйцо, племенные животные, сырьё для производства кормов, удобрения и т.д.

Это всё импорт. Если его нет и взять негде, под вопрос ставится эффективность производства (то есть сельхозпродукции может быть произведено меньше, чем планировалось), — говорит аналитик.

Во-вторых, разные страны сейчас вводят эмбарго на продукцию АПК. Та же Индия запретила экспорт риса, Китай и Казахстан — пшеницы, наша страна — зерновых и круп. Это всё делается для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос, объясняет Гелемурзин. Иначе говоря, по окончании карантина вряд ли стоит рассчитывать на импортные поставки — страны будут заниматься своими проблемами.

В-третьих, из-за карантина трудовые мигранты не могут попасть на свои рабочие места. Не секрет, что в Польше, Португалии, Испании на полях трудятся украинцы, в США — мексиканцы, в России — выходцы из Средней Азии. А кто будет заниматься выращиванием культур в этом году? Вопрос, согласитесь, остаётся пока без определённого ответа.

Напомним, что накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе оперативного совещания с министерствами и ведомствами заявила о том, что ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле у правительства.

Сейчас распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами, заверила она.

Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет, — рассказала вице-премьер.

При этом она всё же добавила, что в текущий момент министерства вырабатывают меры по обеспечению России продовольствием. Так, по словам представителя того же Минсельхоза, с 1 апреля по 30 июня будут введены квоты на экспорт зерна в размере 7 млн тонн. Кроме того, ведомство приступило и к подготовке к товарным интервенциям зерна.

«Зелёная» таможня

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Здесь надо уточнить, что обеспечение ритмичности поставок продовольствия в условиях распространения коронавирусной инфекции стало одной из первых инициатив, которая легла в пакет антикризисных мер правительства. Для поддержания в подобных обстоятельствах запасов продуктов питания власти пошли на снятие ограничений для грузового автотранспорта ретейлеров, открыли «зелёный коридор» на таможне и стали активнее мониторить ситуацию на предмет необоснованного завышения цен, напоминает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Ещё ранее о том, что проблемы с обеспечением нет, говорили не только в правительстве, но и в АКОРТ. В Ассоциации компаний розничной торговли указывали на неготовность логистических и мерчандайзинговых служб к наплыву покупателей, при этом ими было обещано, что запасы на складах были и будут поддерживаться исходя из потребления на срок в восемь недель. Теперь, когда ажиотаж спал, а многие граждане столкнулись с угрозой потери работы, проблемы пустых полок в магазинах не существует. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Так, по оценкам, Торгово-промышленной палаты, затягивание распространения COVID-19 приведёт к угрозе банкротства 3 млн предпринимателей и потере работы 8,6 млн человек, которые будут вынуждены так или иначе сократить потребление.

Однако в дальнейшем эта проблема едва ли возникнет, считает Михаил Коган. По его мнению, введение карантинных мер, которые не распространяются на продуктовый ретейл, окончательно сняло вопросы с логистикой.

С точки зрения обеспеченности продуктами ситуация в России обстоит гораздо лучше других стран, где на самом серьёзном уровне обсуждаются риски нарушения продовольственной безопасности. В прошлом году был собран хороший урожай, были введены ограничения на экспорт зерновых, которые при необходимости могут быть расширены на другие виды товаров, на что, к примеру, пошёл Казахстан, — указал аналитик.

Градус хайпа

Сергей Киселев/АГН «Москва»

На текущий момент ситуации с продуктовым снабжением российских городов не угрожает ровным счётом ничего, уверена старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Тот информационный шум, который присутствует в этом вопросе сейчас, связан с попытками найти «хайповую» тему и накрутить градус эмоциональности в обществе. Предприятия, связанные с пищепромом, продолжают работать, их никто не закрывал, так как они системно важны. Сырья достаточно. В России, фундаментально, колоссальные запасы зерна, сахара, семян для посевной. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

По её мнению, «аграриям сейчас как никогда нужны быстрые деньги, потому что именно в моменте работает пословица «день год кормит».

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» подчёркивает, что сейчас важно зафиксировать цены на социально значимые наименования продуктов, «пусть даже внутри банально устаревшей продуктовой корзины». Такой шаг необходим для того, чтобы избежать манипулирования ценами, объяснил эксперт.

И всё же в воздухе словно повис вопрос: «Что может быть с продуктами, если пандемия затянется?»